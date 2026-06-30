Şırnak'ta Kaza Önleme Çalışması - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaza Önleme Çalışması

Şırnak\'ta Kaza Önleme Çalışması
30.06.2026 11:38
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Şırnak Üniversitesi, Cizre yolundaki kazaları önlemek için rapor hazırladı ve çeşitli önerilerde bulundu.

Şırnak Üniversitesinden akademisyenler yürüttükleri çalışma sonucu Şırnak-Cizre kara yolundaki virajlı yolda kazaların önlenmesi amacıyla çeşitli önerilerin yer aldığı rapor hazırladı.

Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Turşucu, Doç. Dr. Yunus Eği ve Doç. Dr. Sedat Özcanan'dan oluşan ekip, kazaların yaşandığı Şırnak-Cizre kara yolunun Cizre ilçesi girişi Bozalan mevkisinde yaklaşık 1,5 kilometrelik 3 virajın bulunduğunu bölümde yaklaşık 2 ay süren bir çalışma yürüttü.

Akademisyenler, çalışma sonucu virajlı yolda kazaların önlenmesi amacıyla çeşitli önerilerin yer aldığı rapor hazırladı.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı'nda Doç. Dr. Özcanan, AA muhabirine, Bozalan mevkisinde yaklaşık 1,5 kilometrelik bölümde 3 keskin virajın bulunduğunu söyledi.

Bu virajlarda her yıl birçok ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazanın meydana geldiğini anlatan Özcanan, kazaların yaşandığı virajlarda üniversiteden 3 akademisyen olarak 2 aylık bir çalışma yaptıklarını belirtti.

"Burası günde 8 bin 600'ü aşan araç sirkülasyonuna sahip"

Yolda trafik uyarı levhaları, hız kesici engellemeler ve reflektörlere rağmen özellikle ağır tonajlı araçların kaza yaptığını kaydeden Özcanan, şöyle konuştu:

"Burası günde 8 bin 600'ü aşan araç sirkülasyonuna sahip. Şırnak-Silopi kara yolundaki gibi trafiğin yoğun olduğu bölüm. Bu araçların yüzde 25'i orta ve ağır tonajlı araçlardan oluşuyor. Özellikle ağır tonajlı araçlar açısından baktığımızda Cizre'den Şırnak'a giderken rampa, Şırnak'tan Cizre'ye geldiğinde de iniş olarak karşımıza çıkıyor. Aşağı inen ağır taşıtlar eğimin çok yüksek olmasından kaynaklı sürekli frene basıyor. Frenlerin ısınmasıyla birlikte de dönemeçlerde kontrolün kaybolması ve fren boşalmasıyla çeşitli kazalar oluyor. Bu yolda yol kenar güvenlik sisteminin yetersiz olduğunu tespit ettik. Burada kullanılan otokorkuluklar çelik H2-H3 dediğimiz seviyededir. Avrupa EN1317 standardına göre tonajı 40 ton ve üstü araçlarda kullanılması gereken tutma seviyesi H4a-b olması gerekiyor."

Yolda kullanılan otokorkulukların daha çok otomobil ve kamyonet için yapıldığını ifade eden Özcanan, kaza yapan araçların genellikle 40 ton ve üstü tonajlı araçlar olduğunu belirtti.

Özcanan, şunları söyledi:

"Sonuç olarak araç otokorkuluğu aşıp takla atıyor ya da karşı şeride geçip diğer trafikteki araçlar için tehlike oluşturuyor. Özellikle refüjde çelik korkuluk yerine deformasyonu çok düşük olan beton bariyer kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Yolun geometrisinin iyileştirilmesini önermekle birlikte fren boşalması yaşayan araçlar için acil kaçış rampası önerilerimiz arasındadır. Bu da hayat kurtarır. Dönemeçlerin yarıçap, dever (Araçların virajları güvenli ve savrulmadan dönebilmesi için yolun en kesitine verilen içe doğru enine eğim) ve geometrik anlamda kesinlikle gözden geçirmeli. Refüjdeki hendekler 40 santimetre altında olduğu için buraya giren ağır tonajlı araçlar takla atmakta ya da devrilmektedir. Burada hemen hemen her hafta kaza olabilmektedir."

Yolda trafik denetim istasyonu kurulmasını da önerdiklerini belirten Özcanan, hazırladıkları raporu ilgili kurumlara sunacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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