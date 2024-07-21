Şırnak\'ta petrol sondaj kulesi çöktü: 2 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmayı bekliyor

Güncel

(ŞIRNAK) - Şırnak Valisi Cevdet Atay, Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'sinin yaralı kurtarıldığı, diğer işçiyi kurtarma çalışmasının sürdüğünü açıkladı.

Şırnak Valisi Atay, Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın 27 no'lu petrol sahasında petrol sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan işçileri kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Atay, yaptığı açıklamada, enkaz altında 3 işçinin kaldığını, işçilerden 2'sinin yaralı kurtarıldığını, diğer işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AFAD, UMKE, İtfaiye, TPIC ve TPAO uzman ekipleri ile jandarma ekiplerinin ivedilikle olay mahalline giderek kurtarma çalışmalarına başladığını bildiren Vali Atay, "Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarılmış,1 işçimiz helikopterle hastaneye kaldırılmış, kurtarılan diğer işçimizin hastaneye nakil işlemlerine başlanmıştır. Enkaz altında kalan diğer işçimizi kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.