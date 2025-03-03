Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 24 Şubat-2 Mart'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı, 4 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi.???????