Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 24 Şubat-2 Mart'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı, 4 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi.???????
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