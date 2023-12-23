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Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu, Beytüşşebap'ta kar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu, Beytüşşebap'ta kar hayatı olumsuz etkiledi

Şırnak kent merkezinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, ulaşımda aksama yaşandı. Beytüşşebap ilçesinde ise kar yağışı ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde 30 santimetreyi aştı. Ev sahipleri ve belediye ekipleri kar temizleme çalışmaları yaptı, karayolları ekipleri ise köy yollarını açmak için çalışmalara başladı.

Şırnak\'ta sağanak ve sis etkili oldu, Beytüşşebap\'ta kar hayatı olumsuz etkiledi
23.12.2023 - 16:05,  Güncelleme: 16:06
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Şırnak kent merkezinde sağanak ve sis etkili oldu, Beytüşşebap ilçesinde kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde dün sabah saatlerinde sağanağın ardından etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, ulaşımda aksama yaşandı.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü, trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanak ve sisin yarın akşama kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Kentte etkili olan sis nedeniyle Ankara-Şırnak seferini yapan uçak, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı yerine Elazığ Havalimanı'na indi.

Beytüşşebap ilçesinde ise dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde 30 santimetreyi aştı.

Vatandaşlar evlerinin damında, esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

İlçede belediye ekipleri kar temizleme, tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Karayolları ekipleri ise kardan ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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