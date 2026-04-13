Şırnak'ta Seracılık Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta Seracılık Artıyor

13.04.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta köylere dönüşle birlikte seracılık projeleri tarımsal üretimi canlandırdı.

Şırnak'ta köylere dönüşlerin sürdüğü kırsal bölgede gelir getirmesi amacıyla kurulan seralar tarımsal üretimi canlandırdı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Valilik, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, kentte tesis edilen huzur ortamında geçmişte terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen vatandaşlara gelir getirmesi, kırsalda nüfusun korunması amacıyla geçen yıl Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda, kent merkezi ve 5 ilçede köylere dönüşün sürdüğü kırsaldaki yerleşim yerlerinde toplam 30 dekar alanda yüzde 70 hibe destekle farklı büyüklüklerde 28 sera kurulumu yapıldı.

Merkeze bağlı köylerde 9, ilçelerden Uludere'de 4, Beytüşşebap'ta 1, Güçlükonak'ta 3, Cizre'de 2, Silopi'de 3 ve İdil'de 6 üreticiye ait serada, ailelerinden 100 kişi de üretime katılarak gelir elde ediyor.

Seralarda, mevsimine göre soğan, roka, tere, maydanoz, marul, domates, salatalık, biber, patlıcan gibi sebzeler üretilirken, elma, armut, kiraz, ceviz ve badem gibi ürünlere ait fidan da yetiştiriliyor.

"Sera alanımızı geliştirerek örnek bir çiftçi olmak istiyorum"

Iğdır'dan 28 yıl sonra memleketi Cudi Dağı eteklerindeki Kemerli köyüne dönen Halil Uysal (54), AA muhabirine, başvurduğu proje kapsamında sağlanan destekle 500 metrekarelik alanda kurulan serada kış aylarında soğan, roka, maydanoz, tere üretimi yaptığını anlattı. Uysal, ilkbaharda ise salatalık, domates ve biber üretmeyi planladığını belirtti.

Uysal, "Cudi Dağı eteklerini canlandırmak, tarıma kazandırmak için çalışıyorum. Tekrar eski günlerimize dönmek, alın teriyle sera alanı geliştirerek, örnek bir çiftçi olmak istiyorum. Devletimiz buraya elektrik ve su sağladı, tapu kadastro çalışması ise devam ediyor." dedi.

Verilen destekler için tüm paydaş kuruluşlara teşekkür eden Uysal, başarılı olmak için var gücüyle çalıştığını dile getirdi.

Serasında fidan yetiştiriyor

Beytüşşebap ilçesinde aldığı destek ile sera sahibi olan Sabri Çağdaş ise Bursa'dan getirdiği fidanları belirli bir seviyeye geldikten sonra aşılayarak elma, armut, kiraz, ceviz ve badem gibi ürünlerin üretimi için fidan yetiştirdiğini vurguladı.

Çağdaş, "Şu an yaklaşık 2 bin fidanım var. Bu işi büyütmek 10 bin fidan kapasiteli seraya dönüştürüp, üretim yapmak istiyorum. Ürettiğim fidanları yöre halkına satarak geçimimi sağlıyorum. Bana verilen sera desteği için tüm yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Sera kurulan kırsalda köye geri dönüşler artacak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin de Şırnak ve ilçelerinde kırsal bölgede vatandaşların köylerine dönmesiyle seracılık faaliyetlerinin yaygınlaşması ve istihdam oluşturulması amacıyla seralar kurduklarını aktardı.

Sezgin, bugüne kadar 28 üreticiye toplam 30 dekar alanda sera kurarak, sebze üretimini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kırsal alanda hem üretimi artırmış olduk hem de istihdam sağlamış olduk. Taze sebze üretimini de bu sayede bölge halkıyla buluşturduk. Kırsal alanda seracılık faaliyetine başlayan çiftçilerimiz hem katma değerli ürünler elde etmekte hem de ülke ekonomisine katkı sağlamakta aynı zamanda da Şırnak merkez ve ilçelerindeki vatandaşlarımıza taze sebze üretmektedir. Bakanlığımızın tarımsal üretimi geliştirmesi, üreticilerimizin katma değerli ürünler üretmesini sağlamasıyla hem kırsalda üretimi ve istihdamı artırıp hem de bölgede tarımsal faaliyeti geliştirmekteyiz."

Sezgin, bu üretimin bölgede örnek de olduğunu anlatarak, "Özellikle sera kurulan kırsalda üretim ve istihdamın artmasıyla köye geri dönüşler artacak, vatandaşlarımız kendi bölgesinde aktif tarımın içerisinde olacak, tarımsal üretime memleketinde devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İl Özel İdaresi, Halil Uysal, Cudi Dağı, Ekonomi, Şırnak, Güncel, Iğdır, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Seracılık Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:14:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Seracılık Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.