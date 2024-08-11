Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Şırnak- Siirt kara yolunun 15'inci kilometresinde Orhan Y'nin kullandığı 06 HC 0556 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil tamamen yandı.???????
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?