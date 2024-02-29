Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şırnak\'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şırnak'ın Merkez Bahçelievler Mahallesi Caddesi'nde Remziye Yüksek'in kullandığı 48 AIV 833 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

29.02.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
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Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Merkez Bahçelievler Mahallesi Caddesi'nde Remziye Yüksek idaresindeki 48 AIV 833 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Yaralı Yüksek, 112 Acil Sağlık ekiplerce Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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