Şırnak'ta Yıldırım Düşmesi: 8 Yaralı - Son Dakika
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Şırnak'ta Yıldırım Düşmesi: 8 Yaralı

Şırnak'ta sağanakta ağaca sığınan 8 kişi yıldırım çarpması sonucu yaralandı, 3'ü ağır durumda.

21.09.2024 16:48
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Şırnak'ta sağanak nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken sağanak etkili oldu.

Sağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Emin ve Selahattin Beldek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerden ???????Lale ve Leyla Erdoğan ile Ramazan Acet'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Yıldırım Düşmesi: 8 Yaralı - Son Dakika

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