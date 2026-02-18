Şırnak'ta Yol Çöktü

Şırnak'ta etkili olan sağanak nedeniyle Kayaboyun köyünde yolun bir kısmı çöktü.

Kentte son günlerde etkili olan yağış, Kayaboyun köyündeki yolda hasara yol açtı.

Yolun bir kısmının dün gece çökmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direği kaydı, elektrik hattı hasar gördü.

Dicle Elektrik İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

Köy muhtarı Hakan Vural, son günlerde etkili olan sağanak ve biriken karların erimesiyle yolda çökme meydana geldiğini söyledi.

Çökme sonucu yamaçtan kopan taşların da yolu kapattığını ifade eden Vural, "Yolda yarıklar oluştu. Yolu şu an kullanamıyoruz. Suyun etkisiyle burası daha da çökecek. Bu noktada yaklaşık 2 yıl önce de çökme meydana gelmişti. Olayda can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirici. Durum yetkililere iletildi. Yolda onarım çalışması yapılacağı belirtildi." dedi.