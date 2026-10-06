Şırnak Uludere'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralanıp hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Şırnak Uludere'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralanıp hastaneye kaldırıldı

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Şırnak Uludere\'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralanıp hastaneye kaldırıldı
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde Besta mevkisinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi; araçtaki sürücü yaralandı. Kaza yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Şırnak Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Besta mevkisinde E.S. (43) idaresindeki 27 SG 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şırnak Uludere'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralanıp hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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