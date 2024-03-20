Şırnak Valiliği, sağanak ve sele karşı uyarıda bulundu

Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçe için oluşabilecek sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kentte devam eden yağışların yarın ve cuma sabah saatlerinden itibaren Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar, diğer ilçelerde yağmur şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, buzlanma, kuvvetli rüzgar, tipi ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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