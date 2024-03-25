Şırnak Valiliği, sağanak ve sele karşı uyarıda bulundu

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Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçe için oluşabilecek sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kentin doğusunda Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde karla karışık yağmur, kent merkezi ile diğer ilçelerde kuvvetli yağmurun etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Bölgede gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, tipi ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.