Şırnak Valisi Atay, Cizre'de sel felaketi sonrası incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Şırnak Valisi Atay, Cizre'de sel felaketi sonrası incelemelerde bulundu

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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre ilçesinde meydana gelen sağanak yağışın neden olduğu sel felaketi sonrası etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Atay, sel mağduru vatandaşları ziyaret ederek hasar tespit çalışmalarının yapılacağını ve yardımların sağlanacağını belirtti. Ayrıca, temizleme çalışmalarının hızlı bir şekilde başlatılması için talimat verdi.

04.05.2024 21:44
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Şırnak valisi Atay, Cizre'de incelemelerde bulundu

ŞIRNAK - Şırnak valisi Cevdet Atay, Cizre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel sularına kapılan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Şırnak valisi Cevdet Atay, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir ile birlikte sel mağduru vatandaşları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Atay, "Hasar tespit komisyonlarının saha olduğunu, evleri kullanılmaz halde olan vatandaşların başka evlere yerleştirilerek kiralarının ödeneceğini, mobilya ve ev eşyası yardımlarının yapılacağını söyledi. Yetkililerle görüşen Vali Atay, temizleme çalışmalarının bir an önce yapılması için talimat verdi."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Atay, Cizre'de sel felaketi sonrası incelemelerde bulundu - Son Dakika

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