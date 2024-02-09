Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatını inceledi - Son Dakika
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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatını inceledi

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatını inceledi

Şırnak Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Cemal Daman ile birlikte Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Atay, yüklenici firma yetkilileriyle görüşerek tünelin son durumu hakkında bilgi aldı. Şırnak'ı Van'a bağlayacak olan tünelin tamamlanmasıyla mevcut yol güzergahı 190 kilometreye ve yolculuk süresi 2,5 saate düşürülecek.

09.02.2024 16:01  Güncelleme: 16:01
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Şırnak Valisi Cevdet Atay, yapımı süren Şırnak- Van kara yolu tünel inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Atay, İl Emniyet Müdürü Cemal Daman ile yapımı devam eden Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatında yüklenici firma yetkilileriyle görüştü, tünelinin son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Şırnak'ı Van'a bağlayacak tünelin bitirilmesiyle mevcut 390 kilometrelik yol güzergahı, 190 kilometreye ve 6 saatlik yolculuk süresinin de 2,5 saate indirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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