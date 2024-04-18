Şırnak Valisi Cevdet Atay, trafik kazası sonucu hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı - Son Dakika
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Şırnak Valisi Cevdet Atay, trafik kazası sonucu hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı

Şırnak Valisi Cevdet Atay, trafik kazası sonucu hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin taziyesine katıldı. Vali Atay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Uludere ilçesine giderek esnaf ziyareti yaptı. Daha sonra Melek Soylu'nun taziyesine katılan Vali Atay, aile üyelerine başsağlığı diledi ve dua etti. Şenoba beldesine geçen Vali Atay, burada Ferhat Bilen, Haşim ve Abdulkerim Babat'ın taziyelerine katıldı ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Vali Atay, ziyaretlerinin ardından Şeyhan İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

18.04.2024 17:28
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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Uludere ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin taziyesine katıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Atay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Uludere ilçesine geldi, esnaf ziyareti yaptı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Melek Soylu'nun Yeşilova Mahallesinde kurulan taziyesine katılan Atay, aile üyelerine başsağlığı diledi, dua etti.

Şenoba beldesine geçen Vali Atay, burada Ferhat Bilen, Haşim ve Abdulkerim Babat'ın taziyelerine katıldı, aile yakınlarına başsağlığı diledi.

Atay, daha sonra beldedeki Şeyhan İlkokulunu ziyaret etti, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Cevdet Atay, trafik kazası sonucu hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı - Son Dakika

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