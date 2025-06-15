Sırrı Süreyya Önder Spor Parkı Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder Spor Parkı Hizmete Açıldı

15.06.2025 13:44  Güncelleme: 14:53
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Sancaktepe'de, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in adı verilen spor parkı düzenlenen törenle açıldı. Açılışta, parkın barışa olan sembolik katkısına vurgu yapıldı.

(İSTANBUL)- Kısa süre önce hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in isminin verildiği Sancaktepe'deki spor parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa katılan Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, "Parkı gördüğümüz andan itibaren bizde bıraktığı intiba; barışa giden yol bu parkta başlayacak. Sembolik değerinden de ziyade bir ağırlık teşkil ediyor" dedi.

Sancaktepe'de Veysel Karani Mahallesi Sırrı Süreyya Önder Spor Parkı, Sarıgazi Nazım Hikmet Parkı ve Fatih Mahallesi Şiir Sokak Parkı için toplu açılış töreni düzenlendi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından kısa süre önce yapımı tamamlanan Veysel Karani Mahallesi'ndeki parka, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in adı verildi.

Veysel Karani Mahallesi'ndeki Sırrı Süreyya Önder Spor Parkı'nda düzenlenen açılışa, Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder ve kardeşi Ali Önder, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Ali Önder, "Ağabeyimizin adının böylesine güzel bir semtte, böylesine güzel bir parka verilmesi bizi onore etmiştir. Emeği geçen herkese, ailem adına çok teşekkür ediyorum. Parkı gördüğümüz andan itibaren bizde bıraktığı intiba; barışa giden yol bu parkta başlayacak. Sembolik değerinden de ziyade bir ağırlık teşkil ediyor. Pırıl pırıl gençler, bu güzel çocuklar bu parkta her türlü aktivite içerisinde bulunurken, bizim için anlamı barışın Sancaktepe'den başlayacağına dair. Bu oluşumda emeği geçen tüm emekçilere, parkın yapımında katkıları olan belediye başkanımıza, meclis üyelerine herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Alper Yeğin ise açılışta yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel ve Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla temelini attığımız 15 projeyi, inşaat çalışmasını başlatmıştık. 15 projeden 3'ünü bugün açmak nasip oldu. Bu park, yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alana sahip. İçerisinde basketbol sahası, futbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, 400 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru, çocuk oyun alanı, fitness aletleri ve küçük bir otopark bulunuyor. Bu güzel yaşam alanını binlerce, on binlerce yavrumuz keyifle kullanacak. Yine Fatih mahallemizde, bin beş yüz metrekarelik bir alanda güzel bir parkın açılışını gerçekleştirdik. Nazım Hikmet Parkımızı da İnönü Mahallesi'nde çocuklarımızın ve halkımızın hizmetine sunduk. Daha fazlasını da yapıyoruz. Seçim öncesinde Sancaktepe halkına ne söylediysek bir bir yerine getiriyoruz. '6 tane mahalle evleri yapacağız' dedik, şu an 3 tanesini tamamlamak üzereyiz, 2 tanesinin açılışını gerçekleştirdik. 'Her mahallede en az bir kreş yapacağız' dedik, şu an 8 kreş inşaatımız devam ediyor, 8 kreşte de eğitim faaliyetleri sürüyor. Yani 19 mahallemizin 16'sında, bu sene sonra itibarıyla kreşlerimiz çocuklarımıza hizmet verecek. '8 tane sağlık ocağı yapacağız' dedik, şu an 4 tanesinin inşaatını tamamladık. '2 tane spor salonu yapacağız' demiştik, 2 bölgede spor salonu inşaatlarımız devam ediyor. Göreve geldiğimizde, yeşil alan oranını mevcut durumun 2 katına çıkaracağız demiştik. 250 bin metrekare olan yeşil alanı şu an 350 bin metrekareye çıkarmış durumdayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder Spor Parkı Hizmete Açıldı - Son Dakika

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