 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şirvan'da heyelan: Yol ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şirvan'da heyelan: Yol ulaşıma kapandı

Şirvan ilçesine bağlı Çavuşlu köy yolunda meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.

Şirvan\'da heyelan: Yol ulaşıma kapandı
26.12.2023 - 14:44,
Abone Ol

SİİRT'in Şirvan ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Şirvan ilçesine bağlı Çavuşlu köy yolunda, sağanak nedeniyle sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü yolu, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresine ekipleri sevk ekiplerince, yolun tekrar açılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Şirvan, Ulaşım, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şirvan'da heyelan: Yol ulaşıma kapandı - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:44
Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı

Son Dakika
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:53 İstanbul depremi ne zaman olacak?
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:38 Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 16:06:28. #1.13#
SON DAKİKA: Şirvan'da heyelan: Yol ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement