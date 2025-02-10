Sis Dağı ve Kızılağaç Yaylası\'nda Kar Manzarası Şahane

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TRABZON, Giresun ve Gümüşhane sınırları içinde yer alan Sis Dağı ve Kızılağaç Yaylası'nda etkili olan kar yağışının ardından güneşin doğuşuyla birlikte karla kaplı orman, seyirlik manzaraya dönüştü.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Trabzon, Giresun sınırları içinde yer alan Sis Dağı ve Gümüşhane'deki Kızılağaç Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı. Muhteşem doğanın kar ile uyumu, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Etkili olan kar yağışının ardından güneşin doğuşuyla birlikte karla kaplı orman seyirlik manzara oluşturdu. Karın evlerin boyuna ulaştığı yaylalarda ortaya çıkan görüntüler dron kamerasıyla görüntülendi. Güneşin etkisini göstermesiyle Sis Dağı zirvesinden görülen, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Karadeniz görsel şölen sundu.