Sisi ve Abdullah'dan Bölgesel Görüşme

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KAHİRE, 28 Kasım (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah çarşamba günü Kahire'de başta Filistin ve Lübnan olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki lider, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasının gerekliliğini bir kez daha teyit etti.

Her iki lider de Filistin davasını tasfiye etmeye ya da Filistinlileri topraklarından sürmeye yönelik her türlü girişimi kesin bir dille reddettiklerini vurguladı.

Liderler, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına dayalı bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için elzem olduğunu ve bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesinin başlıca teminatı olduğunun altını çizdiler.

İsrail ve Lübnan arasında yeni yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını da memnuniyetle karşılayan liderler, Lübnan'ın istikrarı ve egemenliğine olan bağlılıklarını yineleyerek her türlü saldırıyı reddettiklerini ifade ettiler.

İki lider bölgedeki mevcut gerilimin azaltılması için tüm tarafları sorumluluk almaya çağırdı.