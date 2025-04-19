Sisi ve Abdullah, Gazze İçin Görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten beri süren saldırılarının durdurulması ile insani yardımların Gazze'ye girişinin sağlanması yönündeki çabaları ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2. Abdullah ve Sisi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, Gazze'ye yönelik saldırıların sona erdirilmesi, insani yardımların yeniden Gazze'ye girişi ile bölgede kapsamlı bir ateşkes sağlanması yönündeki çabaları görüştü.

Ürdün Kralı ve Mısır Cumhurbaşkanı, Filistinlilere yönelik saldırıların ve Kudüs'teki İslam ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin devam etmesinin tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Kral Abdullah ile Sisi, Filistinlilerin zorla göç ettirilmeden Gazze'nin yeniden imarı konusunda mutabık olduklarını teyit etti.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1783 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 683 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 157'ye yaralıların sayısı 116 bin 724'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.