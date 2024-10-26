Sisi ve Macron'dan Çatışmalara Dur Deyin Çağrısı

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron, Orta Doğu'yu bölgesel savaş tehlikesinin eşiğine getiren çatışmaların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in İran'a gece geç saatlerde düzenlediği saldırının akabinde Macron, Sisi'yi telefonla aradı.

İki lider, tüm Orta Doğu'yu bölgesel savaş tehlikesinin eşiğine getiren çatışmaların durdurulması ve itidalli olunması gerektiğini belirtti.

Macron ile Sisi ayrıca Gazze ile Lübnan'da ateşkese varılması ve insani yardım girişleri için yürütülen çalışmaları ele aldı.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 2 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.