Şişli Belediyesi'nden Kokteyl İhale Açıklaması - Son Dakika
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Şişli Belediyesi'nden Kokteyl İhale Açıklaması

Şişli Belediyesi\'nden Kokteyl İhale Açıklaması
18.06.2026 22:28
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Şişli Belediyesi, kokteyl ihalesinin gerçek amacını açıklayıp, haberin yanlış olduğunu duyurdu.

Şişli Belediyesi, kokteyl hizmetiyle ilgili ihaleye ilişkin, "Kokteyl Alımı ve Organizasyon Alımı İşi ihalesi, Belediyemiz tarafından kurum içi bir harcama olmayıp, Maçka Evlendirme Dairesi ve Derviş Eroğlu Kültür Merkezi'nde nikah kıydıracak çiftlere yönelik, ücreti karşılığında 'kokteyl' hizmeti verilmesi kapsamında yapılan açık ihaledir." açıklamasında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bugün, ulusal bir gazetede ve bazı internet sitelerinde, 'Şişli'de Gold Kokteyl Menüsüne 6,2 Milyon' başlığıyla yer alan haber, çarpıtma niteliği taşımakta olup gerçekleri tam anlamıyla yansıtmamaktadır." denildi.

Açıklamada, "Kokteyl Alımı ve Organizasyon Alımı İşi ihalesi, Belediyemiz tarafından kurum içi bir harcama olmayıp, Maçka Evlendirme Dairesi ve Derviş Eroğlu Kültür Merkezi'nde nikah kıydıracak çiftlere yönelik, ücreti karşılığında 'kokteyl' hizmeti verilmesi kapsamında yapılan açık ihaledir." ifadelerine yer verildi.

İhalenin 17 Şubat 2026 tarihinde 2026/117774 ihale kayıt numarasıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı birimlerde kokteyl menüsü ve organizasyon hizmet alımını kapsayan ilgili ihale için 2 firma katılım sağlamış olup, Azur Organizasyon Turizm Taşımacılık Eğitim ve Reklam Hizmetleri Pazarlama Ltd. Şti. 12 milyon 400 bin lira bedel, HK Davet Organizasyon Catering İnşaat Gayrimenkul Kargo Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. 6 milyon 200 bin lira bedel ile ihale sonuçlanmıştır. En düşük teklifi sunan firmayla ilgili bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Açık olarak yapılan bir ihalede en düşük ve geçerli teklifi veren firma hangisi ise ihaleyi o firma alır. İhalenin sonucuna yönelik de bir itiraz olmamıştır."

Açıklamada, Şişli Belediyesine ait evlendirme dairelerinde nikah kıydıran çiftler için kokteyl hizmetinin 1999 yılından bu yana belediye veya iştirak şirketleri tarafından verildiği, ayrıca 20 Mayıs'tan bu yana Şişli Belediye Başkan Vekili olarak Ali İkram Tuna'nın görevini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi'nden Kokteyl İhale Açıklaması - Son Dakika

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