Şişli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şişli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi

Şişli\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Programı Düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şişli'de düzenlenen programda, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, gençler ve aileleri bir araya geldi. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan kısa film gösterimi, halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı. Ayrıca, resim, kompozisyon ve şiir dalında dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.

19.05.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şişli'de program düzenlendi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, gençler ve aileleri katıldı.

Programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kurtuluş Savaşı'nı anlatan kısa film gösterimi, halk oyunları ve çeşitli spor dalları ile ilgili kısa gösteriler yapıldı, müzik korosu eşliğinde türküler seslendirildi.

Resim, kompozisyon ve şiir dalında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Özbay, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleye dikkati çekti.

Mustafa Kemal Paşa'nın 13 Kasım 1918'de İstanbul'u işgal eden yabancı kuvvetler için "Geldikleri gibi giderler" dediğini hatırlatan Özbay, bundan üç yıl önce de kahraman Türk ordusunun, aynı İtilaf Kuvvetleri'ne Çanakkale'yi geçilmez kıldığını vurguladı.

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Ali Sivri, Orgeneral, Davut Gül, İstanbul, Gençlik, Şişli, Ordu, Spor, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:08 Kanarya’da işler yolunda gitmiyor Derbiye çok eksik çıkacaklar Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar
13:10 Özgür Özel’den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk’e söz Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz
12:44 Atatürk portresini İstanbul’un farklı noktalarına bıraktılar Halkın tepkisi bakın ne oldu Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
12:11 Kreş sahibinden çocuklara dayak İşte dehşetin görüntüsü Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü
11:10 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
12:24 Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu
11:39 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı CHP’nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi
11:07 Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
11:04 Edirne’de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı
10:53 İngiltere’yi ayağa kaldıran olay Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı
10:13 Bora Kaplan soruşturmasında sıcak saatler Gizli tanığın açıklamasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyede Bora Kaplan soruşturmasında sıcak saatler! Gizli tanığın açıklamasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyede
10:10 Özel hastanede skandal Hastaya para sorup 112 ekibini içeri almadılar Özel hastanede skandal! Hastaya para sorup 112 ekibini içeri almadılar
09:59 İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 14:32:09. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement