Şişli'de Elektrik Kofrası Patladı, Yangın Çıktı - Son Dakika
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Şişli'de Elektrik Kofrası Patladı, Yangın Çıktı

Şişli\'de Elektrik Kofrası Patladı, Yangın Çıktı
23.07.2026 13:21
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Şişli'de 7 katlı binanın -2. katında elektrik kofrasının patlaması sonucu yangın çıktı.

ŞİŞLİ'de 7 katlı binanın -2'nci katında elektrik kofrasının patlaması sonucu yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, Rumeli Caddesi'nde bulunan 7 katlı binada saat 12.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın -2'nci katında bulunan elektrik kofrasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası yangın çıkması üzerine haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da içeride mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kofrada hasar meydana geldi.Yangın anları ve itfaiye ekiplerinin çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Şişli, Olay, Son Dakika

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