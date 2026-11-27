Şişli'de, tüketiciyi yanıltmaya yönelik uygulama yapıldığı iddia edilen oto lastik satış ve servis işletmesi, ruhsatı iptal edilerek mühürlendi.

Şişli Belediyesi ekipleri, sosyal medyada "tüketiciyi dolandıran lastikçi" paylaşımlarıyla yer alan oto lastik satış ve servis işletmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Halil Rıfat Paşa Mahallesi Abdullah Eraslan Sokak'taki işletmeye yönelik yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edildi.

İş yerinin bulunduğu alanın imar planında "konut alanı" olarak göründüğü ve bu nedenle oto lastik servisi faaliyeti için uygun olmadığı belirlendi.

Bunun üzerine işletmeye 2012 yılında verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.

Kararın ardından zabıta ekiplerince mühürlenen iş yeri, faaliyetten men edildi.