Şişli'de İş Yerinde Yangın

Şişli'de bir iş yerinde başlayıp binanın dış cephesine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gülbahar Mahallesi Kaptan Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler dış cepheye de sirayet ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinde ve binanın dış cephesinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.