Şişli'de müteahhit ile anlaşmazlık yaşayan aile binayı ateşe verdi - Son Dakika
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Şişli'de müteahhit ile anlaşmazlık yaşayan aile binayı ateşe verdi

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İstanbul Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde müteahhit ile anlaşmazlık yaşayan bir aile, tahliye kararına karşı çıkarak binayı ateşe verdi. Olay sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

07.05.2024 20:07
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(İSTANBUL) Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde müteahhit ile anlaşmazlık yaşayan ve tahliye kararına karşı çıkan aile, binayı ateşe verdi. 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Melihşah Sokak üzerindeki binada meydana geldi. İddiaya göre müteahhit ile anlaşarak yaşadıkları gecekondunun yerine apartman yapılan aile, söz verilen 3 daireyi alamayınca kendilerini eve kapadı. Müteahhit tahliye kararıyla gelince, ev sahibinin oğlu M.Ş. apartmanın çatısına çıkarak benzin döküp binayı ateşe vermeye çalıştı. Yaşanan olayda park halindeki bir araçta ve motosiklette ufak çaplı maddi hasar oluştu. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay sonrası, polis memurlarına zorluk çıkaran H.Ş. F.Y. ve E.Ş. isimli kişiler gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilere yönelik sorgulamada ise M.Ş.'nin "tehdit" suçundan arandığı belirtildi.

Şişli\'de müteahhit ile anlaşmazlık yaşayan aile binayı ateşe verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli'de müteahhit ile anlaşmazlık yaşayan aile binayı ateşe verdi - Son Dakika

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