Şişli'de Silahlı Kavga: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Şişli'de Silahlı Kavga: 4 Şüpheli Tutuklandı

29.03.2026 19:12
Şişli'de, silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kadının yaralanmasına neden olan 4 şüpheli tutuklandı.

Şişli'de, silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kadının yaralanmasına neden olan 4 şüpheli tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 12 Mart'ta Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi'nde çıkan silahlı kavga sırasında pide kuyruğunda bekleyen bir kadının yaralanmasına ilişkin çalışma yaptı.

Olayın iki iş yeri sahibi arasındaki alacak meselesinden kaynaklandığını belirleyen ekipler, kavgaya karıştıkları tespit edilen şüpheliler H.K, B.K, T.K. ve I.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtta, motosikletli iki kişinin tartıştıkları iş yeri sahibinin dükkanına ateş etmek için geldikleri görülüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişli'de Silahlı Kavga: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Şişli'de Silahlı Kavga: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
