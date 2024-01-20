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Şişli'de Taksi Şoförü Kadını Darbetti - Son Dakika
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Şişli'de Taksi Şoförü Kadını Darbetti

Mecidiyeköy'de bir taksi şoförü ile bir kadın arasında çıkan tartışma sonucunda şoför, kadını sokak ortasında darbetti. Şoförün kadını yere düşürerek tokatladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şişli\'de Taksi Şoförü Kadını Darbetti
20.01.2024 - 11:45,  Güncelleme: 11:47
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ŞİŞLİ'de gece saatlerinde taksi şoförü bir kadını sokak ortasında darbetti. Kadını yere düşüren şoför, herkesin içinde kadına art arda tokat attı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mecidiyeköy'de dün saat 23.30 sıralarında iddiaya göre taksi şoförü ile bir kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taksiden inen şoför kadını sokak ortasında yere düşürerek tokatladı. Şoför kadını bir süre darbetmeye devam etti. Araya giren vatandaşların yardımıyla güçlükle sakinleştirilen şoför aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Taksi şoförünün kadını yere düşürerek darbettiği anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, taksiden inen şoförün kadını boynundan tutarak yere düşürmesi ve art arda tokat attığı anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA
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Mecidiyeköy, Güvenlik, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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