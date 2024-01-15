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Şişli ve Kadıköy'de Korsan Otoparkçılık Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şişli ve Kadıköy'de Korsan Otoparkçılık Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şişli ve Kadıköy'de korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı. Şişli Rumeli Caddesi'nde araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz para talep eden B.K. suçüstü yakalanırken, Kadıköy'deki denetimlerde Kalfa Çeşmesi Sokak'ta araçlarını park eden sürücülerden ücret isteyen A.T.G. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Şişli ve Kadıköy\'de Korsan Otoparkçılık Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
15.01.2024 - 13:29,
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Şişli ve Kadıköy'de korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, vatandaşlardan usulsüz şekilde otopark ücreti isteyen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Şişli Rumeli Caddesi'nde yaptıkları denetimde, araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz para isteyen B.K'yi suçüstü yakaladı.

Kadıköy'deki denetimlerde de Kalfa Çeşmesi Sokak'ta aracını park eden sürücülerden ücret talep eden A.T.G. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan, park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy, Şişli, Trafik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli ve Kadıköy'de Korsan Otoparkçılık Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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