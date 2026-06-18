SİÜ Öğrencileri Botan Çayı'nda Kano Keyfi - Son Dakika
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SİÜ Öğrencileri Botan Çayı'nda Kano Keyfi

18.06.2026 11:15
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Siirt Üniversitesi öğrencileri, Botan Çayı'nda kano yaparak doğanın tadını çıkarıyor.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) öğrencileri, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü havzasında yer alan Botan Çayı'nda kano yaparak hafta sonlarını ve tatil günlerini sporla değerlendiriyor.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Kano SUP Topluluğu öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, Botan Vadisi Milli Parkı sınırlarında kalan Botan Çayı'nın Tahta Mendik mevkisinde buluşuyor.

Güvenlik ekipmanlarını kuşanan öğrenciler, kanolarla çayın sakin sularında kürek çekerek spor yapıyor, doğanın tadını çıkarıyor.

Bedensel engelli öğrencilerin de yer aldığı farklı bölümlerdeki öğrenciler, kano etkinlikleri sayesinde hem fiziksel aktivite yapma imkanı buluyor hem de sosyal bağlarını güçlendiriyor.

"Botan'ın güzelliğini suda yaşıyoruz"

Topluluk danışmanı da olan SİÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Demir, AA muhabirine, bir doğa harikası olan Botan Çayı'nın su sporlarına uygun bir yer olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce bireysel olarak yaptıkları etkinlikleri şu anda öğrencilerin yoğun ilgisiyle düzenlediklerini belirten Demir, "Projelerle bugüne kadar 100-150 öğrenciyi bu sporla tanıştırdık. Gerçekten Botan bir doğa harikası. Bu doğal güzelliği değerlendirmek lazım. Gelenler de çok etkilenip bu spora devam ediyor." dedi.

Bölgenin su sporlarına daha fazla ev sahipliği yapması için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğini dile getiren Demir, bu potansiyelin değerlendirilmesinin önemli olduğunu anlattı.

Vatandaşların genellikle buraya piknik amaçlı geldiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Genellikle Botan'ın tepesinde piknik yapılıyor. Botan'ın doğal güzelliğini tepeden izliyorlar ve Botan'a hayran kalıyorlar. Biz de tam tersi, Botan'ın güzelliğini suda yaşıyoruz, suda hissediyoruz. Suda bunu deneyimlemek gerçekten çok güzel, enteresan ve ilginç oluyor."

"Doğa sporlarının psikolojik, fizyolojik ve ruhsal açıdan önemi büyük"

Akademisyen Dr. İsmail Öner de öğrencilerle kürek sörfü yaparak vakitlerini doğada değerlendirdiklerini ifade etti.

"Doğa sporlarının psikolojik, fizyolojik ve ruhsal açıdan önemi büyük." diyen Öner, öğrencilerle hem yeni anılar biriktirdiklerini hem de doğanın eşsiz güzelliklerine şahitlik ettiklerini bildirdi.

Kano SUP Topluluğu Başkanı ve Antrenörlük Bölümü öğrencisi Davut Çelik de kurdukları topluluk sayesinde çeşitli etkinliklere imza attıklarını söyledi.

Topluluk olarak birçok öğrencinin doğayla birleşmesini sağladıklarına değinen Çelik, "Doğayı seven öğrencilerle Botan'ı Türkiye'ye tanıtmak için bir sürü etkinlik yaptık. Yaklaşık 100'den fazla üyemiz bulunmakta ve hafta sonunu kafelerde değil Botan Çayı'nda değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de bize bir sürü fırsat sunuluyor." dedi.

Topluluk üyesi Merve Yeşiloğlu da arkadaşlarıyla Botan'ın güzelliklerini değerlendirdiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla etkinlikler düzenliyoruz. Burada dezavantajlı öğrencilerimiz de bulunuyor. Siirt'in güzelliklerini tanıtmak, medeniyetini keşfetmek amacıyla kanolarla Delikli Taş mevkisine kadar süren bir yolculuğumuz var." ifadelerini kullandı.

Edanur Kaptan da kano etkinliğini ilk defa deneyimlediğini anlatarak, herkesin çok keyifli olan bu sporu yapması gerektiğini kaydetti.

Hakan Alagöz de arkadaşlarıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerle Botan Çayı'nın tadını çıkarmaya çalıştıklarını aktardı.

Kaynak: AA

Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Spor, Son Dakika

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