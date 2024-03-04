Sivas Akıncılar\'da Kur\'an-ı Kerim okuyan çocuklar için tören düzenlendi

Pekin, 100 Akıllı Fabrika ve Dijital Atölye Kurmayı Planlıyor

Çin'in başkenti Pekin, önümüzdeki üç yılda 100 adet akıllı fabrika ve dijital atölye daha kurmayı planlıyor. Pekin Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Teknolojisi Bürosu tarafından açıklanan eylem planına göre, başkent tüm imalat işletmelerinin dijitalleşme seviyesini artırmayı hedefliyor. Pekin, akıllı imalat alanında önde gelen bir konuma sahip olmuştur ve Xiaomi gibi şirketlerin yeni fabrikalarını açmasıyla bu konumunu daha da güçlendirmektedir. Çin, dünyanın en büyük akıllı imalat uygulama piyasası haline gelmiştir.