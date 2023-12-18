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Sivas eksi 12'yi gördü, göller buz tuttu - Son Dakika
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Sivas eksi 12'yi gördü, göller buz tuttu

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta termometreler sıfırın altında 12 dereceyi gösterdi. Bitkilerin üzerinde kıra oluşurken göl kenarı ise kısmi dondu. Araç camlarının da buz tuttuğu kentte hava adeta buz kesti.

Sivas eksi 12\'yi gördü, göller buz tuttu
18.12.2023 - 12:09,
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Sivas eksi 12'yi gördü, göller buz tuttu

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri, termometreler eksi 12 dereceyi gösterdi

SİVAS - Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta termometreler sıfırın altında 12 dereceyi gösterdi. Bitkilerin üzerinde kıra oluşurken göl kenarı ise kısmı dondu.

Sivas'ta dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Kentte sabah saatlerinde termometreler eksi 12 derece gösterdi. Bitkilerin üzerinde kırağı oluşurken Serpincik göleti ise kısmi dondu. Araç camlarının da buz tuttuğu kentte hava adeta buz kesti.

Kaynak: İHA
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