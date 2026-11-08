Sivas Gölova\'da buzlanma nedeniyle mahsur kalan araçlar tuzlamayla kurtarıldı

Sivas Gölova'da buzlanma nedeniyle mahsur kalan araçlar tuzlamayla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Gölova ilçesinde Karayakup köyü yakınlarında buzlanma nedeniyle mahsur kalan araçlar, ekiplerin tuzlama çalışmasıyla kurtarıldı. Hafik ilçesinin Tozanlı bölgesi Kamışbeli mevkisinde kar nedeniyle aksayan köy yolları da İl Özel İdaresi ekiplerince trafiğe açıldı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı.
İlçeye bağlı Karayakup köyü yakınlarında çok sayıda araç yolda oluşan buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yolda yaptığı tuzlama çalışmasının ardından mahsur kalan araçlar kurtarıldı.
Hafik ilçesinin Tozanlı bölgesi Kamışbeli mevkisinde de kar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonrası yollar trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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