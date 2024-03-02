Sivas\'ın Akıncılar ilçesinde Dilimizin Zenginlikleri sergisi açıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi açıldı.
İmam Hatip Lisesi'ndeki serginin açılışını Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı yaptı.
Deyimler ve atasözlerinin yer aldığı serginin açılışına öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki katliamı düşünerek dünyadaki bazı devletlerin çifte standartlarını ve ikiyüzlülüklerini gördüklerini belirtti. Tatar, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği destek için teşekkür etti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı ve Kıbrıs'ta iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı. Tatar, BM Barış Gücü'nün Kıbrıs Türk halkına haksızlık yaptığını da ifade etti.
İzmirli lise öğrencisi Yaman Çakaroğlu, Japonya'daki Okyanus Politikası Araştırma Enstitüsü (OPRI) tarafından düzenlenen proje kapsamında Batı Pasifik Bilim Seferine katılarak 20 gün boyunca deneyler yapacak. Çakaroğlu, Türkiye üçüncülüğü elde ettiği projesiyle TÜBİTAK'ın düzenlediği Lise Öğrencileri Arası Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'na davet edilmiş ve bu süreçte deniz bilimleri alanındaki deneyimini artırmıştır. Çakaroğlu, Tokyo'da başlayacak ve Palau Adaları'nda son bulacak olan seferde iklim değişikliğinin okyanuslar üzerindeki etkilerini araştıracak ve projelerini gerçekleştirecektir.
Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud, Gazze'de bugüne kadar başta kadın ve çocuk olmak üzere 30 binden fazla kişinin öldürüldüğünü belirterek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını 'soykırım ve insanlığa karşı suç' olarak değerlendirdi. Mahmud, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in insanlık suçu işlediğini ve etnik temizlik yaptığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye ve Bangladeş arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
Badminton Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sinem Yıldız ve gümüş madalya kazanan Ece Mert, milli takıma katılmaya hak kazandı. Yıldız ve Mert, Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek.
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Aydınoğlu ile Sakız Mahalle yolu üzerinde seyir halinde olan minibüs ile taktak motoru çarpıştı. Kazada, taktak motorun sürücüsü Veysel Akçan ve motorda bulunan Şerife Akçan yaralandı. Yaralılar, ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, yerel seçimlere sayılı günler kala proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Mustafa Denizli ve Çiğdem Kayalı da kızları Lal Denizli'yi izleyen davetliler arasındaydı.
Efes Selçuk Belediye Başkanı ve CHP Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe halkıyla bir araya gelmeye, onların taleplerini doğrudan dinlemek için esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Ekonomik sıkıntıların toplumun her kesimini zorladığı bir dönemde esnafın yanında olmak, onların sesini duymak ve taleplerini dinlemek amacıyla gittiği Efes Sanayi Sitesi'nde Selçuk Belediye Başkanı Sengel esnafların desteğini aldı. Ekonomik kriz, yüksek vergiler ve artan maliyetler, birçok esnafın işletmelerini ayakta tutmasını zorlaştırırken esnaflar, kendilerini dinleyen ve sorunlarına çözüm bulmak için çaba gösteren Sengel'e ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler.
Amasya'nın Göynücek ilçesindeki Oluz Höyük kazılarında, milattan önce 500-600 yıllarında hüküm sürmüş Pers ve Medlere ait ahşap parçalarını koruyan 2 bıçak çıkarıldı. Kazı çalışmalarında daha önce çanak, çömlek ve seramik parçaları ortaya çıkarılan kazı alanında, yeni bulgulara ulaşıldı. Kazı sorumlusu Prof. Dr. Şevket Dönmez, bıçakların Med ve Pers dönemlerine ait olduğunu belirterek, Oluz Höyük'te daha birçok eserle karşılaşacaklarını söyledi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, Kovid-19'un etkisini kaybettiği geçen sene ağır enfeksiyonlarla karşılaşıldığını belirterek, çocuklarda bu yıl hastalıklara karşı bağışıklık oluştuğu için enfeksiyonlar açısından daha hafif bir kış geçirildiğini söyledi. Solunum yolu enfeksiyonlarının azalmasının korunma yöntemlerinin önemini ortadan kaldırmadığını vurgulayan Çiftçi, hasta olan kişilerin maske takması, kalabalık, kapalı ortamlarda maske kullanımı ve sık el yıkamanın her zaman önem taşıdığını dile getirdi.
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Kumluca Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Mustafa Köleoğlu, Kumluca Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışa birçok bürokrat, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı. Köleoğlu, konuşmasında Kumluca'nın kalkınması için gerçekleştirdikleri projeleri ve gelecek dönemde yapacakları projeleri anlattı.
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