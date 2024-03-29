Sivas\'ın Akıncılar ilçesinde kitap okuyan öğrencilere hediyeler verildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek öğrenciler ile bir süre sohbet edip kitap okudu.
Açıkbaş, daha sonra çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
İmranlı
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İmranlı ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.
İlk olarak, İmranlı Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Şimşek, Kaymakam Yusuf Kaan Kırık'tan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Şimşek'e gezisinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İl Jandarma Alay Komutanı Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve diğer yetkililer eşlik etti.
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