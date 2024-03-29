Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kitap okuyan öğrencilere hediyeler verildi - Son Dakika
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kitap okuyan öğrencilere hediyeler verildi

Sivas\'ın Akıncılar ilçesinde kitap okuyan öğrencilere hediyeler verildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek öğrenciler ile sohbet etti ve kitap okudu. Daha sonra çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. İmranlı ilçesinde ise Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, çeşitli incelemelerde bulundu. Vali Şimşek, İmranlı Kaymakamlığı ziyaretinde ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

29.03.2024 13:11  Güncelleme: 13:15
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek öğrenciler ile bir süre sohbet edip kitap okudu.

Açıkbaş, daha sonra çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

İmranlı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İmranlı ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

İlk olarak, İmranlı Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Şimşek, Kaymakam Yusuf Kaan Kırık'tan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Şimşek'e gezisinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İl Jandarma Alay Komutanı Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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