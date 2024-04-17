Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, kaymakamlık konferans salonunda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Kaymakam Açıkbaş, yeni seçilen muhtarlara ve görevine devam eden muhtarlara hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Toplantıya Belediye Başkanı Murat Sevinç, kurum müdürleri, İl Genel Meclis Üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları da katıldı.
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Mardin'in Artuklu ilçesinde petrol arama ekibinde yer alan bir kişi, Kabala köyünde dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan kişi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Doski Vadisi'nde yer alan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yolunda 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde su kanalı açmak için yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi toprak altında kaldı. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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