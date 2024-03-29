Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers ile görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Akar ABD'nin Maryland eyaletindeki köprü kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Akar ve Rogers, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel sorunların çözümü için karşılıklı görüş alışverişine devam edeceklerini ifade etti. Görüşmede ayrıca F-16 tedarik süreci ve terörle mücadele konuları da ele alındı.