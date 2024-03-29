Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.B. (51) idaresindeki 50 DF 286 plakalı kamyonet, Sivas- Kayseri kara yolu Şarkışla ilçesi Gücük köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan G.B. (49) ve H.B. (17) Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
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Manisa'nın Salihli ilçesinde Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde dedektörle define arayan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin üstünde ve ikametinde yapılan aramada 144 adet sikke ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 obje ele geçirildi. Şüpheli hakkında kaçak kazı yapmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynayacağı Bitexen Antalyaspor maçı için Antalya'da kampa girdi. Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde 4 günlük kampa girecek teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını burada sürdürecek. Ligde 33 puanla 14. sırada yer alan başkent ekibi, 2 Nisan'da oynayacağı maç sonrası Ankara'ya dönecek.
Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı, Karagöz Caddesi'ndeki şubesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımında bulunuyor. Yardımlar her ay düzenli olarak devam ediyor ve yılda yaklaşık 12 bin çocuğa ulaşılıyor. Vakfın gönüllüleri ve esnafların desteğiyle bu yardımlar gerçekleştiriliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-11' operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Samsun'un Havza ilçesinde cezaevi firarisi, kardeşine ait kimlikle seyahat ederken yakalandı. Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişinin, başkasına ait araç kullanarak Havza'ya geldiği tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan kişinin, firari hükümlü C.U'nun kardeşi A.U olduğu belirlendi. C.U hakkında başkasına ait kimliği kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.
Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, kent merkezi ve köylerdeki şehit kabirlerini ziyaret ederek, solmuş yazılarını ve bayraklarını yeniliyor, çevre temizliği yapıyor. Öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehit kabirlerinin bakımını gerçekleştiriyor ve dua okuyor.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Akar ABD'nin Maryland eyaletindeki köprü kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Akar ve Rogers, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel sorunların çözümü için karşılıklı görüş alışverişine devam edeceklerini ifade etti. Görüşmede ayrıca F-16 tedarik süreci ve terörle mücadele konuları da ele alındı.
İzmir-Aydın Otoyolu'nda ehliyeti bulunmayan bir çocuğun tır çekicisi kullanmasına izin veren bir baba hakkında idari işlem uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelenmesi sonucu olayın tespit edildiği belirtildi. Ayrıca baba ve çocuğu hakkında trafik güvenliğini tehlikeye atma suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirildi. Kurumlar arası iş birliğiyle yapılan çalışmalarda, hastanelerde led ekranlarda basit güvenlik tedbirlerine ilişkin videolar gösterildi. Ayrıca hastane giriş ve çıkışlarında da dolandırıcılık olaylarına karşı güvenlik tedbirlerini içeren afişler yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile Üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul etti. Kabulde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake de yer aldı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 27 hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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