Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.B. (51) idaresindeki kamyonet devrildi ve kazada sürücü ile araçta bulunan G.B. (49) ve H.B. (17) yaralandı. Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

29.03.2024 11:19  Güncelleme: 11:20
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

M.B. (51) idaresindeki 50 DF 286 plakalı kamyonet, Sivas- Kayseri kara yolu Şarkışla ilçesi Gücük köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan G.B. (49) ve H.B. (17) Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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