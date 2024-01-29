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Sivas'ın yaban hayatı, belgeselleri aratmadı - Son Dakika
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Sivas'ın yaban hayatı, belgeselleri aratmadı

Sivas'ta yaşayan yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan ve arkadaşı Ahmet Bayat, bir aylık bir süreçte yaptıkları foto kapan çalışmasıyla yaban hayatını belgeselleri aratmayacak şekilde kayıt altına aldı. Foto kapanında vaşak, kınalı keklik ve yaban keçileri gibi canlıların görüntüleri yer aldı. Ekip, bu görüntülerle oldukça mutlu oldu ve izleyenleri mest etti.

Sivas\'ın yaban hayatı, belgeselleri aratmadı
29.01.2024 - 23:41,  Güncelleme: 00:04
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Sivas'ın yaban hayatı, belgeselleri aratmadı

Bir aylık çalışma izleyenleri mest etti

Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan tarafından bir aylık bir süreçte kayıt altına alınan yaban hayatı belgeselleri aratmadı

SİVAS - Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan tarafından bir aylık bir süreçte kayıt altına alınan yaban hayatı belgeselleri aratmadı

Sivas'ta yaşayan ve çektiği yaban hayatı fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiren Mustafa Aslan, arkadaşı Ahmet Bayat ile birlikte foto kapan çalışması yaptı. Kentte bulunan bir dağa giden Arslan ve Bayat alan taraması yaptıktan sonra foto kapanı yerleştirdi. Daha sonra bir aylık beklemeye geçen ekip, foto kapanı incelediğinde kaydedilen görüntüler ile mest oldu. Ormanın hayaleti vaşak, kınalı keklik ve yaban keçileri foto kapana yansıdı. Adeta belgeselleri aratamayan görüntüler izleyenleri mest etti.

"1 ay bekledik"

Yaban hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, bu görüntüleri alabilmek için bir ay beklediklerini ifade ederek, " Arkadaşım Ahmet Bayat ile birlikte Sivas'ta bin 780 metre yüksekliğindeki bir dağda foto kapan çalışması yaptık. Bu çalışma bir ay sürdü. Öncelikle gidip bölgedeki patikaları taradık. Foto kapanları nereye kuracağımızı keşfettik. Daha sonra bu foto kapanları bırakıp 1 ay bekledik. Bir aylık bekleme süresi boyunca foto kapanın önünden yaban keçileri, kınalı keklik ve vaşak geçmiş. Bunlar bizim için oldukça değerli kayıtlar oldu. Güzel görüntüler çıkınca oldukça mutlu olduk. Kınalı keklikler gruplar halinde karın üzerinde kayıyorlardı. Bu oldukça hoş bir görüntü ortaya çıkardı. Keçilerde dik kayalıklardan aşağı beslenmek için iniyorlardı" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Sivas'ın yaban hayatı, belgeselleri aratmadı - Son Dakika


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