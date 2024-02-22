Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Açıkbaş esnafa ziyarette bulundu - Son Dakika
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Açıkbaş esnafa ziyarette bulundu

Sivas\'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Açıkbaş esnafa ziyarette bulundu

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, ilçe merkezinde faaliyet gösteren işletmeleri ve esnafı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Açıkbaş, esnafa hayırlı kazançlar dileyerek her zaman ilçe esnafının yanında olduklarını belirtti.

22.02.2024 15:48
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, esnafa ziyarette bulundu.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren işletmeleri ve esnafı ziyaret eden Açıkbaş, görüş alışverişinde bulundu.

Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Açıkbaş, her zaman ilçe esnafının yanında olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Açıkbaş esnafa ziyarette bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Açıkbaş esnafa ziyarette bulundu - Son Dakika
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