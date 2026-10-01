Sivas Şarkışla'da aranan hükümlü yakalandı, 19 yıl 9 ay 15 gün cezası kesinleşmişti

Sivas Şarkışla'da aranan hükümlü yakalandı, 19 yıl 9 ay 15 gün cezası kesinleşmiştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde zimmet, mühürde sahtecilik ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarından hakkında 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Emniyet ekiplerince yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, "zimmet", "mühürde sahtecilik" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hakkında 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. (57) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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