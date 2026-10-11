Sivas\'ta 5 katlı binanın çatısında önlemsiz oluk tamiri yapan işçiler görüntülendi

Sivas'ta 5 katlı binanın çatısında önlemsiz oluk tamiri yapan işçiler görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Çarşıbaşı Mahallesi Garipler Sokak'ta 5 katlı binanın çatısına çıkan işçiler, oluk tamiri sırasında güvenlik önlemi almadan çalıştı. Çatı uçlarına kadar yaklaşan işçilerin tehlikeli anları çevredekiler tarafından görüntülendi.
SİVAS'ta 5 katlı binanın çatısında oluk tamiri yapan işçiler, güvenlik önlemi almadan çalıştı. İşçilerin tehlikeli mesaisi, çevredekiler tarafından görüntülendi.
Olay, Çarşıbaşı Mahallesi Garipler Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın çatısına çıkan işçiler, oluk tamiri yapmaya başladı. Yüksekliğe rağmen herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, çatı uçlarına kadar yaklaştı. İşçilerin çatıda önlemsiz şekilde çalıştığı anlar, kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
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