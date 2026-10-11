Sivas\'ta 5 katlı binanın çatısında önlemsiz oluk tamiri yapan işçiler görüntülendi

SİVAS'ta 5 katlı binanın çatısında oluk tamiri yapan işçiler, güvenlik önlemi almadan çalıştı. İşçilerin tehlikeli mesaisi, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Olay, Çarşıbaşı Mahallesi Garipler Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın çatısına çıkan işçiler, oluk tamiri yapmaya başladı. Yüksekliğe rağmen herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, çatı uçlarına kadar yaklaştı. İşçilerin çatıda önlemsiz şekilde çalıştığı anlar, kameraya yansıdı.