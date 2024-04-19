Sivas\'ta Akıncılar Kaymakamı ve Belediye Başkanı İkizyurt Mahallesini ziyaret etti

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk'ü ziyaret etti

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlarla bir araya gelerek vatandaşların huzur ve refahını sağlamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti. Arıbaş, muhtarlardan narkotik ve güvenlikle ilgili her konuyu 112'ye bildirmelerini ve NARKOALAN uygulamalarını izlemelerini beklediklerini ifade etti.