Sivas'ta Buzlanma Trafiği Felç Etti

SİVAS kent merkezinde yollarda oluşan buzlanma nedeni ile çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Sivas'ta gece etkili olan yağmurun ardından ıslanan yollar, sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına inmesi ile buz tuttu. Sabah erken saatlerde trafiğe çıkan sürücüler, buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi ile Eğriköprü Mahallesi Yüksel Yancı Caddesi'nde buzlanma nedeni ile çok sayıda trafik kazası yaşandı. Kazalar nedeniyle Bağdat Caddesi Kızılırmak Köprüsü yakınlarında trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri, bölgede ulaşımın kontrollü olarak sağlanması için çalışmalarını sürdürdü. Belediye ekipleri de yeni kazaların yaşanmaması için buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.