Sivas'ta Ceza İnfaz Personeli Günü Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Ceza İnfaz Personeli Günü Coşkusu

Sivas\'ta Ceza İnfaz Personeli Günü Coşkusu
06.06.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sivas'ta 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

50. Yıl Kavşağında gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen il protokolü, ceza infaz kurumlarında görev yapan personel, aileleri ve davetliler Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Buradaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, ceza infaz personelinin disiplin, sabır ve fedakarlıkla görev yaptığını belirterek, "Kurumların güvenliğinin sağlanması, toplumsal huzurun korunması ve adaletin tecellisine sundukları katkılar büyük. Ceza infaz hizmetlerinin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda yüksek sorumluluk gerektiren önemli bir kamu görevi, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm personele ediyorum. Görevi başında şehit olan ve ebediyete irtihal eden ceza infaz personelini de rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Tören, Ceza İnfaz Kurumu Halkoyunları ekibinin sergilediği yöresel halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Ceza İnfaz Personeli Günü Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Aziz Yıldırım’ın canlı yayında sinekle imtihanı Aziz Yıldırım'ın canlı yayında sinekle imtihanı
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı

16:04
Son kozu çok büyük Hakan Safi bombayı kürsüde patlatacak
Son kozu çok büyük! Hakan Safi bombayı kürsüde patlatacak
15:40
Şekip Mosturoğlu: Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı
Şekip Mosturoğlu: Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı?
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye’ye gelin, Türkiye’ye yerleşin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
15:05
Herkes ismini aratıyor Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım’a ağzına geleni saydı
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 16:15:36. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Ceza İnfaz Personeli Günü Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.