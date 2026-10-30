Sivas\'ta D-100 kara yolunda devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 22.00 sıralarında D-100 kara yolu Kılıçpınar köyü yol ayrımına meydana geldi. Necmettin Topal (54) yönetimindeki 60 ADP 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Reyhan Demir (56) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Necmettin Topal yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.