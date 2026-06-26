Sivas\'ta Elektrikli Bisiklet Kazası: Genç Yaralı

SİVAS'ta, kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü N.B. (17), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. M.E. idaresindeki 55 AEZ 92 plakalı kamyonet, elektrikli bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen N.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle N.B. yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.B., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan N.B.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.