Sivas\'ta Fırın Denetimi Yapıldı

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince fırınlarda denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Adem Uzun'un talimatları doğrultusunda halk sağlığını korumak ve tüketici güvenliğini artırmak amacıyla fırınlarda gerçekleştirilen denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Ekipler, denetimde ekmek gramajı ve hijyen kontrolü yapıp aldıkları numuneları laboratuvar analizine gönderdi.

Yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulandı.