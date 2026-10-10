Sivas'ta Gazze soykırımının 3. yılında yürüyüşte İsrail ve ABD protesto edildi

Sivas'ta, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Sivas Filistin Dayanışma Platformu'nun öncülüğünde Devlet Hastanesi önünde toplanan İnsani Yardım Derneği üyeleri ve vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar atarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Sivas Filistin Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Halil İbrahim Gencer, insanlığın susturulmak istenen vicdanına ses olmak için toplandıklarını söyledi.

Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çeken Gencer, "Gazze'de bir çocuk enkazın altında kaldığında yalnızca bir aile yıkılmıyor, insanlığın ortak vicdanı da sınanıyor. Bir anne evladının adını gözyaşlarıyla haykırdığında o feryat yalnızca Filistin'in sokaklarında yankılanmıyor, dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi insanların yüreğine ulaşıyor." dedi.

Yaşanan soykırımın kabul edilemez olduğunu dile getiren Gencer, "Filistin meselesi yalnızca Filistinlilerin meselesi değildir, bu mesele insan haklarının, uluslararası hukukun, adaletin ve insanlık onurunun meselesidir. Sivillerin yaşam hakkı güvence altına alınana ve Filistin halkı özgür, güvenli ve onurlu bir geleceğe kavuşana kadar barışçıl dayanışmamızı sürdüreceğiz." dedi.

Program yapılan duayla sona erdi.