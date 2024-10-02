Sivas'ta Halk Bankası Şubeleri Açılıyor - Son Dakika
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Sivas'ta Halk Bankası Şubeleri Açılıyor

Sivas\'ta Halk Bankası Şubeleri Açılıyor

Sivas'ta Gemerek ve Kangal'a Halk Bankası şubeleri açılarak esnafa daha iyi hizmet sunulacak.

02.10.2024 14:16
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Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Mesut Dursun, yaptıkları görüşmeler neticesinde Gemerek ilçesinde Halk Bankası şubesinin hizmete başladığını belirtti.

Dursun, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ve Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirerek Halk Bankası Gemerek şubesinin ilçe halkının hizmetine kazandırdıklarını aktardı.

Kangal ilçesine de Halk Bankası şubesi kazandırmak için görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Dursun, "Kangal esnaf ve sanatkarlarımıza daha hızlı hizmet vermek adına yaptığımız görüşmeler neticesinde Kangal ilçemize Halk Bankası şube inşaatı başlamış olup, en kısa süre içerisinde tamamlanarak ilçemize kazandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Dursun, aynı zamanda Sivas merkezdeki esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere halka hizmet vermek için İstasyon Caddesi'ne de Halk Bankası şubesinin 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılacağını müjdeledi.

Kooperatifler aracılığı ile esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerde vade sürelerinin 3 yıla düşürülmesi nedeniyle esnaf ve sanatkarların ödeme sıkıntısı yaşadığını da belirten Dursun, kredi vadelerinin 3 yıldan 4 ya da 5 yıla çıkartılması için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Halk Bankası Şubeleri Açılıyor - Son Dakika

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